 أمريكا تتوقع غزو روسيا الأراضي الأوكرانية قبل نهاية الألعاب الأولمبية الشتوية - بوابة الشروق
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أمريكا تتوقع غزو روسيا الأراضي الأوكرانية قبل نهاية الألعاب الأولمبية الشتوية

واشنطن (د ب أ)
نشر في: الجمعة 11 فبراير 2022 - 10:23 م | آخر تحديث: الجمعة 11 فبراير 2022 - 10:23 م
أعربت الإدارة الأمريكية عن اعتقادها بإمكانية حدوث الغزو الروسي لأوكرانيا قبل نهاية دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تقام في الصين وتنتهي في العشرين من فبراير الجاري.

وقال جيك سوليفان مستشار  الرئيس الأمريكي جو بايدن للأمن القومي في البيت الأبيض اليوم الجمعة: "ما زلنا نرى بوادر تصعيد روسي، بما في ذلك وصول قوات جديدة إلى الحدود الأوكرانية".

ومع ذلك أوضح سوليفان أنه لم يقل إن بوتين اتخذ قرارا بالغزو.

وأضاف سوليفان: "نحن في حيز زمني يمكن أن يبدأ فيه الغزو في أي وقت إذا قرر (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين ذلك".

وأكد سوليفان قائلا: "لن أعلق على تفاصيل معلوماتنا الاستخبارية، لكنني أريد أن أوضح أن الغزو يمكن أن يبدأ خلال الأولمبياد".

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