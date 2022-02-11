الصين تصعد من نزاعها التجاري مع ليتوانيا بسبب تايوان

انا صعدت بكين من نزاعها التجاري مع ليتوانيا بسبب بتطوير الأخيرة لمستوى علاقاتها مع تايوان.



وأفاد مسؤولون في بكين وتقارير إعلامية اليوم الجمعة بأن الجمارك الصينية أوقفت دخول واردات لحوم البقر ومنتجات الألبان والكحول من ليتوانيا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي.



ويأتي التصعيد بعد أن رفع الاتحاد الأوروبي قبل أسبوعين دعوى ضد الصين في منظمة التجارة العالمية بسبب القيود التجارية التي فرضتها بكين بالفعل على ليتوانيا.



ولم تذكر الجمارك الصينية أي سبب لحظر استيراد لحوم البقر. ومع ذلك، نقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" في هونج كونج عن رسالة من الجمارك قالت فيها إن السلطات الليتوانية لم تقدم معلومات كافية عن لحوم البقر ومنتجات الألبان.



وقالت أيضا إنه تم تلقي شكاوى بشأن تواريخ انتهاء صلاحية البيرة الليتوانية. وكان المصدرون الليتوانيون قد أبلغوا في السابق باستبعادهم من نظام الجمارك الصيني .



وانزعجت الصين من قيام ليتوانيا بتحسين مستوى علاقاتها مع تايوان والسماح للجزيرة الديمقراطية بفتح مكتب تمثيلي باسمها في عاصمتها فيلنيوس.



وخفضت بكين بالفعل من مستوى العلاقات الدبلوماسية مع ليتوانيا في نوفمبر الماضي، وسحبت سفيرها ، ويمثلها قائم بالأعمال واحد فقط منذ ذلك الحين.



وتعتبر بكين أن تايوان جزءا من جمهورية الصين وليست دولة مستقلة وتسعى إلى عزلها دوليا.