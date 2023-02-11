استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطن في شمال الضفة الغربية

استشهد شاب الفلسطيني مثقال سليمان عبدالحليم ريان (27 عاما)، مساء اليوم، متأثرا بإصابته الحرجة برصاص مستوطنين، في قرية قراوة بني حسان، غرب مدينة سلفيت في شمال الصفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان، إن مستوطنين هاجموا مجموعة من المواطنين في المنطقة الشمالية من قرية قراوة بني حسان، وأطلقوا باتجاههم النار، ما أدى إلى إصابة الشاب ريان برصاصة في رأسه، وأعلن عن استشهاده في وقت لاحق.

وباستشهاد الشاب ريان، يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين منذ بداية العام الجاري إلى 46 شهيدا بينهم 9 أطفال، وسيدة مسنة، وأسير في سجون الاحتلال.