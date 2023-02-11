ضبط 12 جزارا لذبحهم خارج المجازر الحكومية في دمنهور

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، بإشراف مجدي الخضر، وكيل الوزارة، اليوم الجمعة، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا بتمكن سمير البلكيمي مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، من شن حملة بناحية دمنهور أسفرت عن ضبط 12جزارا يذبحون خارج المجازر الحكومية ويبيعون لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم ضبط والتحفظ على كمية كبيرة من اللحوم واتخاذ اللازم قانونا.

كانت الحملة برئاسه السيد الكفافي، وبرفقة حسن طاحونيه، مفتشي الرقابة التموينية بالمديرية وبالاشتراك مع الدكتور أحمد الخولي، وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلا ونهارا للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.