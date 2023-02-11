 انقطاع الكهرباء مع استهداف صواريخ روسية للبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا - بوابة الشروق
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انقطاع الكهرباء مع استهداف صواريخ روسية للبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا

د ب أ
نشر في: السبت 11 فبراير 2023 - 3:28 ص | آخر تحديث: السبت 11 فبراير 2023 - 3:28 ص

تسببت الهجمات الصاروخية الروسية الأخيرة على أوكرانيا في حدوث أضرار كبيرة لنظام الطاقة، وفقا لشركة "أوكرينيرهو" المشغلة لشبكة الكهرباء الوطنية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة فلوديمير كودريتسكي للتليفزيون الأوكراني، إن الصورايخ ضربت محطات للطاقة الحرارية والكهرومائية، موضحا أن الوضع صعب للغاية في إقليم خاركيف.

وأضاف أن الهجوم تسبب في عرقلة خطط أوكرانيا لاستعادة إمدادات الكهرباء، متابعا "ولكن مجددا، لم تحدث كارثة".

وأوضح أن نظام الكهرباء في أوكرانيا لم يتعرض للتدمير بسبب الموجة الـ14 للهجمات الروسية منذ أكتوبر .

من جانبها، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن محطتي ريفن وجنوب أوكرانيا النوويتين اضطرتا إلى خفض الإنتاج بسبب عدم استقرار الشبكة، وتم إغلاق أحد المفاعلات في محطة خميلينتسكي للطاقة النووية.

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