تحقيقات النيابة في قضية الهجرة غير الشرعية بالغربية: الشاب يدفع 168 ألف جنيه يدفعها للهجرة إلى المجهول

كشفت تحقيقات النيابة بالغربية، تكوين 24 شخصا أكبر تشكيل للهجرة غير الشرعية انطلق من محافظة الغربية وامتد لباقي المحافظات، وأكدت التحقيقات وجود أعضاء لهذا التشكيل في مراكز بسيون وقطور والمحلة الكبرى وسمنود وطنطا.

وذكرت التحقيقات أن مهمة أعضاء التشكيل تمثلت في استقطاب المهاجرين غير الشرعيين، وعقد لقاءات واتفاقات بينهم وكيفية استلام الأموال منهم وطرق تهريبهم، وكذلك استلام الضحايا المهربين بداخل دولة ليبيا وإيوائهم بها بمخازن غير آدمية لحين ميعاد انطلاق رحلة الهجرة غير الشرعية انطلاقاً من سواحلها بحراً إلى دولة إيطاليا مقصدهم باستخدام مراكب صيد غير معدة لنقل الركاب، وبطاقة أكبر من طاقة استيعابها معرضين حياة الضحايا للخطر والقتل والغرق والفقد فضلاً عن الإيذاء النفسي والبدني.

وأكدت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم ١٢٢ لسنة ۲۰٢٤ إداري مرکز بسیون، صحة ما جاء بأقوال المبلغين وصحة الواقعة، وأن وراء ارتكاب الواقعة جماعة إجرامية منظمة تخصصت في تهريب المهاجرين غير الشرعيين إلى دولة إيطاليا انطلاقاً من سواحل دولة ليبيا بطريقة غير شرعية باستخدام مراكب صيد غير معدة وغير آمنة لنقل الركاب بطاقة أكبر من طاقة استيعابها معرضين حياة الضحايا للخطر أو الفقد أو القتل والغرق، مستغلين حالة الفقر واحتياجهم للعمل والمال ودون النظر لكرامة الإنسان فضلاً عن الإساءة البالغة لسمعة البلاد في الخارج، مقابل دفع مبالغ نقدية تبلغ مائة وثمانية وستون ألف جنيه مصري، مخالفين في ذلك للأحكام رقم ۲۰۱۱/۸۲ وتعديلات للقانون رقم ٢٢ السنة ٢٠٢٢ الخاصة، بمكافحة الهجرة غير الشرعية والقانون رقم ٦٤ / ۲۰۱۰ الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر

وأضافت التحقيقات أن تلك الجماعة اتخذت من محافظة الغربية وبعض المحافظات الأخرى مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي الآثم في عملية استقطاب ونقل وإيواء وتهريب الضحايا من الشباب الراغب في الهجرة غير الشرعية للدول الأوروبية بطريقة غير شرعية، مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وأكدت التحقيقات أن تلك الجماعة أسست بهدف تهريب المهاجرين إلى دول الاتحاد الأوروبي وتحقيق أرباح مالية سريعة بطريقة غير مشروعة، حيث اعتمدت تلك الجماعة على عدة أساليب في التهريب منها تسفير ضحاياهم إلى دولة ليبيا بطرق مشروعة عن طريق تأشيرات العمل أو تهريبهم عبر المدقات والطرق الجبلية المتاخمة للحدود الغربية للبلاد، وصولاً إلى دولة ليبيا ثم تخزينهم بها والبدء بتهريبهم بحرًا انطلاقاً من سواحلها باستخدام مراكب صيد غير معدة لنقل الركاب معرضين حياتهم للخطر.

وأضافت أن تلك الجماعة الإجرامية المنظمة أُسست بهدف تهريب المهاجرين غير الشرعين وتحقيق أرباح مالية سريعة بطريقة غير مشروعة.

وأشارت إلى أن أعضاء تلك الجماعة الإجرامية تعمل وفق نظام الخلايا العنقودية كل مجموعة تعمل وفق تكليف معين من زعيم الجماعة مجتمعين أو منفردين مع علمهم التام بطبيعة الجريمة ومشاركتهم ومساعدتهم ومؤازرتهم كل منهم للآخر، وأن بعضهم يستخدمون اسماء حركية لصعوبة الإيقاع بهم، وأنهم يعملون في ذلك النشاط الآثم منذ قرابة العامين السابقين ومستمرين في مزاولته حتى الآن.

وضمت أعضاء تلك الجماعة الإجرامية 24 متهماً من تلبنت قيصر بمركز طنطا، وكتامة وكفر نصير وجناح بمركز بسيون، وميت بدر حلاوة بمركز سمنود، وشبرا بابل والسجاعية والرجبي والجابرية والهياتم ومحلة حسن بمركز المحلة الكبرى، وسماتای وابشواي وعزبة جاد وعزبة العجيزي والرياينة بمركز قطور بمحافظة الغربية، ومنوف بالمنوفية.

حيث يتولى المتحرى عنه الأول ويدعى (محمد ع. أ) من تلبنت قيصر، ويشاركه المتهم الثاني والده والمتهم الثالث ويدعى (إبراهيم. أ. ج) من كتامة ببسيون زعامة الجماعة الإجرامية في إدارة الجماعة، وإصدار التكليفات لباقي أفراد العصابة والإشراف على جميع مراحل تنفيذ الجريمة من استقطاب المهاجرين غير الشرعيين وعقد لقاءات واتفاقات بينهم وكيفية استلام الأموال منهم وطرق تهريبهم واستلام الضحايا المهربين بداخل دولة ليبيا وإيوائهم بها بمخازن غير آمنة لحين ميعاد انطلاق رحلةالهجرة غير الشرعية انطلاقاً من سواحلها بحرًا إلى دولة إيطاليا مقصدهم باستخدام مراكب صيد غير معدة لنقل الركاب وبطاقة أكبر من طاقة استيعابها معرضين حياة الضحايا للخطر والقتل والغرق والفقد، فضلاً عن الإيذاء النفسي والبدني.