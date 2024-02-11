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نشر أحد موظفي مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وهو من أصل فلبيني مقطع له وهو ينهب عدد من الساعات الثمينة من أحد البيوت بحي الرمال في قطاع غزة، قبل إحراق المنزل في صورة تعكس مدي تدني أخلاقيات جنود جيش الاحتلال باختلاف طبقاتهم ووظائفهم.

وتستعرض جريدة "الشروق" أهم ما ورد بشأن مقطع سرقة الساعات فى قطاع غزة من قبل جندي موظف بمكتب نتنياهو.

ونشر أورون جارين رافائيل، المقطع له في خلال اقتحامه لحي الرمال غربي غزة ليقوم لاحقا بحذف المقطع دون توضيح السبب.

ويعرف جارين نفسه عبر حسابه على فيسبوك بأنه موظف بمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إذ يعمل موظف أمن بالمكتب وفقا لحسابه.

ونشرت هيئة الشئون المعنوية لجيش الاحتلال، موضوعا مكتوبا عن الجندي الذي كان يعمل أبوه فلبيني الجنسية سائقا لدى السفير الياباني، ليحصل مع ابنه أورون على الجنسية ليلتحق أورون بكتيبة ناحل الإسرائيلية كمجند، بعد رفض ضمه للكلية الحربية.

تضمن الفيديو المذكور، صور لمقتنيات أحد البيوت الفلسطينية التي نهبها أورون، وكانت أغلبها ساعات يد.

صور أورون لاحقا عملية حرق المنزل، بينما كان يغني "عيد ميلاد سعيد يا صغيرتي المنزل يشتعل بالنيران".