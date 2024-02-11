تقرير: الجيش الإسرائيلي ليس مستعدا لشن عملية عسكرية في رفح

قالت القناة الـ14 الإسرائيلية، إن جيش الاحتلال ليس مستعدا لإجراء عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

جاء ذلك على الرغم من تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وطلبه تعبئة قوات الاحتياط للاستعداد لمثل هذه العملية.

كما أشارت القناة إلى أن الخلافات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونتنياهو، آخذة في الاتساع حول مجريات الحرب الدائرة في قطاع غزة، وتحديدا حول العملية العسكرية المحتملة في مدينة رفح.

وكان نتنياهو قد طلب تعبئة قوات الاحتياط في جيش الاحتلال، أمس السبت، تمهيدًا للقيام بعملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.

ووفق وسائل إعلام عبرية، يريد نتنياهو تعبئة قوات الاحتياط التي تم تسريحها في الآونة الأخيرة من قطاع غزة، بهدف إجراء عمل عسكري في مدينة رفح.