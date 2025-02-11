نظم حزب الشعب الجمهوري، برئاسة المهندس حازم عمر، رئيس الحزب، واللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام للحزب ورئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، صالونًا نقاشيًا حول "تطوير المنظومة التعليمية"، استضاف خلاله محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعددًا من قيادات الوزارة، بمقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة.

وحضر الصالون عدد من ممثلي الأحزاب والكيانات السياسية، بالإضافة إلى رئيس ائتلاف أولياء الأمور.

واستُهل الصالون بالترحيب بمحمد عبداللطيف، والحضور من وزارة التربية والتعليم وممثلي الأحزاب والاتحادات والائتلافات، كما تناول طرح رؤية الوزير حول "نظام البكالوريا"، واستمع الوزير إلى استفسارات الحضور التي تمثل تساؤلات أولياء الأمور حول النظام ومدى تحسينه للمنظومة التعليمية وتأثيره على الطلاب.

ومن جانبها، أكدت قيادات حزب الشعب الجمهوري أنه في حال طرح هذا القانون في مجلس النواب، سيتم إفراد مزيد من الدراسة والتباحث، حتى يتم إعداد رؤية الحزب حول الموضوع.

وتجدر الإشارة إلى أن الصالون شارك به ممثلون عن الأحزاب والائتلافات الآتية: مستقبل وطن، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الوفد، المؤتمر، العدل، الإصلاح والتنمية، الحرية المصري، اتحاد المعلمين العرب، وائتلاف أولياء الأمور.