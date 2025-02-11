وزير الشئون النيابية: إعادة الكهرباء لدار مناسبات مسجد الإمام الشافعي

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إعادة توصيل الكهرباء لدار مناسبات مسجد الإمام الشافعي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، ردا على البيان العاجل الذي تقدم به النائب محمد ماهر حامد، بشأن قطع الكهرباء عن دار المناسبات الملحقة بمسجد الإمام الشافعي، مما تسبب في إغلاقها منذ نحو 6 أشهر.



وأوضح فوزي، أن إعادة توصيل الكهرباء لدار المناسبات، بعد التأكد من السلامة الفنية للدار، موضحا أنها تعمل بنظام الكارت المدفوع مسبقا.

وأكد أنه سيكون هناك تسويات بين شركة الكهرباء ووزارة الأوقاف عن الفترة الماضية، مطالبا القائمين على الدار الانتظام في شحن كارت الكهرباء.

فيما وجه النائب محمد ماهر حامد، الشكر إلى الحكومة، لسرعة الاستجابة في توصيل الكهرباء إلى دار مناسب مسجد الإمام الشافعي.