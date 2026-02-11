- نائب وزير التعليم العالي: التقنيات تساعد الشباب على إيجاد نماذج عمل تحقق معدلات نمو كبيرة

- رئيس جامعة القاهرة: مشروع الجامعة الريادية أبرز مخرجات المبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية»



شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة انطلاق النسخة الثانية من قمة ريادة الأعمال، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، وبحضور الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي لشئون الابتكار والبحث العلمي والذكاء الاصطناعي، والدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد حسين رفعت، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة غادة عبدالباري، مستشارة رئيس الجامعة للابتكار وريادة الأعمال، إلى جانب لفيف من عمداء الكليات ووكلائها وأعضاء هيئة التدريس، وعدد من رواد الأعمال وممثلي الشركات الناشئة، وبمشاركة واسعة من طلاب الجامعة.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبدالصادق، أن النسخة الثانية من قمة ريادة الأعمال بجامعة القاهرة، تُجسد توجها استراتيجيا واضحا بأن تصبح الجامعة منصة وطنية لإنتاج المعرفة القابلة للتطبيق، ومحركا رئيسا للتنمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والابتكار التكنولوجي.

منظومة متكاملة تدعم الابتكار وريادة الأعمال

وأكد عبدالصادق حرص الجامعة على بناء منظومة مؤسسية متكاملة تدعم الابتكار وريادة الأعمال، بدءً من إطلاق استراتيجية جامعة القاهرة للذكاء الاصطناعي، وتنظيم مؤتمر "CU-AI NEXUS '25"، وتطوير منظومة تسويق الأبحاث والابتكار من خلال شركة جامعة القاهرة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية، بالإضافة إلى ترسيخ سياسات مؤسسية متقدمة لحماية الملكية الفكرية وتحفيز تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات وشركات ناشئة قادرة على المنافسة إقليميا ودوليا.

وأعلن رئيس جامعة القاهرة، عن إطلاق مشروع "الجامعة الريادية" بالجامعة، باعتباره أحد أبرز مخرجات المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، والذي يستهدف تحويل الجامعة إلى بيئة متكاملة داعمة لريادة الأعمال والابتكار، بأولويات استخدام الذكاء الاصطناعي، ومن خلال ربط التعليم والبحث العلمي بالصناعة واحتياجات الاقتصاد الوطني، وتمكين الباحثين والطلاب من تأسيس شركات ناشئة قائمة على المعرفة تُسهم في بناء اقتصاد المستقبل.

حماية حقوق الباحثين والمبتكرين

ولفت إلى إطلاق الإصدار الثاني من سياسة جامعة القاهرة للملكية الفكرية، والذي يتضمن تحديثات جوهرية تواكب المتغيرات العالمية، لاسيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، والابتكار الرقمي، ونماذج الأعمال المعرفية، بما يعزز حماية حقوق الباحثين والمبتكرين، ويسهل إجراءات نقل التكنولوجيا وتسويق الابتكارات عبر شركة الجامعة، دعما لتحويل الأفكار البحثية إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية حقيقية.

ووجه عبدالصادق رسالة إلى المجتمع الأكاديمي بجامعة القاهرة مؤكدا أن "المرحلة القادمة تتطلب منا جميعا الانتقال من إنتاج المعرفة إلى تعظيم أثرها الاقتصادي والمجتمعي، ومن البحث العلمي التقليدي إلى البحث التطبيقي المرتبط بالتحديات الوطنية وفرص الاقتصاد الجديد"، بما يرسخ مكانة جامعة القاهرة كمؤسسة أكاديمية عالمية تسهم بفاعلية في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل مصر، موجها الشكر إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على دعمها المستمر لمنظومة الابتكار وريادة الأعمال في الجامعات المصرية.

ودعا رئيس جامعة القاهرة، طلاب الجامعة إلى الاستفادة من تجارب رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة وتجاربهم الملهمة والناجحة داخل سوق العمل، موجها رسالة لرواد الأعمال لتبسيط المعلومات المقدمة للطلاب حتى يتمكنوا من إيصال رسالتهم بكل سهولة ويسر، كما وجه عمداء كليات الجامعة بنقل هذه التجارب إلى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب.

النسخة الثانية من قمة ريادة الأعمال

ومن جانبه، أكد الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي لشئون الابتكار والبحث العلمي والذكاء الاصطناعي، أهمية النسخة الثانية من قمة ريادة الأعمال التي تُطلقها جامعة القاهرة والتي تتسق مع الخطوات الجادة التي اتخذتها الدولة بهدف نشر فكر الابتكار وريادة الأعمال بين الطلاب وخريجي الجامعات، مشيرا إلى أن التحديات التي تواجه الدول المختلفة ومن بينها مصر لا يتم التغلب عليها إلا من خلال توظيف الابتكار لإحداث تنمية اقتصادية مستدامة، لافتا إلى أن العديد من الدول نجحت في تنمية اقتصادها من خلال أفكار شبابها الابتكارية.

وأشار الدكتور حسام عثمان، إلى إطلاق جامعة القاهرة في فبراير 2025 النسخة الأولى من قمة ريادة الأعمال، وقيادتها لتحالف يضم رواد الأعمال والصناعة والمستثمرين وجهات حكومية بهدف إحداث طفرة في ريادة الأعمال القائمة على الابتكار لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مضيفا أن التقنيات المتواجدة في الوقت الراهن ومن بينها "الذكاء الاصطناعي" تساعد الشباب على إيجاد نماذج عمل وتطبيقات غير تقليدية تسهم في تحقيق معدلات نمو كبيرة خلال فترات زمنية قصيرة، لافتا إلى بعض النماذج الناجحة لشركات ناشئة في مختلف المجالات.

خارطة ابتكارية

وأضاف عثمان، أن الدولة المصرية قد وضعت خارطة ابتكارية وتحالفات على مستوى أقاليم الدولة تعمل في قطاعات مختلفة، مؤكدا أن العنصر الرئيس في هذه التحالفات هي الشركات الناشئة، مشيرا إلى "المبادرة التمويلية" التي تستهدف توفير مليار دولار خلال 5 سنوات لتنمية الشركات الناشئة في مصر، وأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توفر 500 مليون جنيه للشركات الناشئة، ولافتا إلى إطلاق الدولة "ميثاق الشركات الناشئة".

وشهدت النسخة الثانية من قمة ريادة الأعمال، تنظيم 9 جلسات أدارها نخبة من أساتذة جامعة القاهرة، ورواد الأعمال، ورؤساء مجالس إدارة عدد من الشركات، وتناولت الجلسات موضوعات متن