تشهد المناطق الجنوبية من مدينة الحسكة تحركات ميدانية متسارعة في إطار تنفيذ بنود اتفاق 29 يناير المبرم بين دمشق "قوات سوريا الديمقراطية" والذي ينص على إعادة تموضع الطرفين.



وذكرت وسائل إعلام محلية، الثلاثاء، أن "قوات سوريا الديمقراطية" بدأت بسحب قواتها من الخطوط الأمامية في مدينة الحسكة تنفيذا للاتفاق المبرم مع الحكومة السورية.

وبحسب ما أفاد به "المرصد السوري" تستعد "قوات سوريا الديمقراطية" للانسحاب من محيط مدينة الحسكة باتجاه داخلها على أن تتولى قوى الأمن الداخلي (الأسايش) مهام السيطرة الأمنية على طريق أبيض الواصل بين الحسكة والرقة، على مسافة تقارب 15 كيلومترا من المدينة، إضافة إلى طريق الحسكة – الشدادي.

وفي السياق، أفاد مدونون ونشطاء بأن عناصر "حزب العمال الكردستاني" في الحسكة انسحبت من المدن الى الأرياف وسلمت أماكها لقوى الأمن الداخلي (الأسايش).



وكانت قوات "قسد" قد بدأت في وقت سابق، الثلاثاء، التجهيز لسحب قواتها من ريف الحسكة الجنوبي.



وأظهرت صور بثتها وسائل إعلام محلية انسحاب عناصر "قسد" من حاجز دوار البانوراما جنوب المدينة تمهيدا لتسليمه للأمن العام، وذلك بعد عقد اجتماع أمني بين قوات الأمن الداخلي "الأسايش" وقوات الأمن السوري لبحث كيفية انتشار قوى الأمن الداخلي في مدينة الحسكة.



في المقابل، أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري بأن قوات الجيش بدأت بالانسحاب من محيط مدينة الحسكة تطبيقا للاتفاق المبرم بين الدولة السورية وقسد.

وذكرت الهيئة أن قوى الأمن الداخلي انتشرت بالمناطق التي انسحب منها الجيش السوري.

وأكدت هيئة العمليات في الجيش السوري أن "قسد" ملتزمة بتطبيق الاتفاق مع الجيش وتقوم بخطوات إيجابية، مشيرة إلى أنها تقوم بالمراقبة والتقييم لتحديد الخطوة التالية.

ويأتي هذا التحرك في سياق مساع لخفض التوتر وإعادة تنظيم الانتشار العسكري في محافظة الحسكة، وسط متابعة حذرة للتطورات الميدانية ومدى التزام الأطراف ببنود الاتفاق الموقع بينهما.