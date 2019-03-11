السفير الألماني يغادر فنزويلا بعد طرده منها

بعد طرد حكومة نيكولاس مادورو في فنزويلا السفير الألماني لديها، أعلنت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الاثنين أن السفير دانيل كرينر في طريقه حاليا إلى ألمانيا.

وصرح المتحدث باسم الخارجية الألمانية اليوم أنه من المقرر إجراء مشاورات مع السفير خلال الأيام القادمة في ألمانيا، وقال: "سوف يتم اتخاذ قرار بعد ذلك عما سيتم القيام به لاحقا".

وأوضح المتحدث أن حالات انقطاع التيار الكهربائي في فنزويلا تسببت في صعوبة حركة النقل الجوي بشدة، ما أدى إلى تأخير مغادرة السفير الألماني.

يذكر أن حكومة نيكولاس مادورو أعلنت يوم الأربعاء الماضي السفير الألماني دانيل كرينر شخصا غير مرغوب فيه، وطالبته بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة. ودعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس السفير بناء على ذلك للعودة إلى ألمانيا لإجراء مشاورات.

ويدور منذ عدة أسابيع صراع على السلطة بين زعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو ومادورو.

وكان كرينر شارك الاثنين الماضي مع دبلوماسيين آخرين من أوروبا وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة في استقبال جوايدو بمطار كاراكاس عائدا من جولة في دول أخرى بأمريكا الجنوبية، وتم اعتبار ذلك بمثابة تدخل في شؤون البلاد.