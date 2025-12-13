 أكسيوس عن مسئول إسرائيلي: لم نبلغ واشنطن بمحاولة اغتيال رائد سعد في غزة - بوابة الشروق
السبت 13 ديسمبر 2025 5:49 م القاهرة
أكسيوس عن مسئول إسرائيلي: لم نبلغ واشنطن بمحاولة اغتيال رائد سعد في غزة


نشر في: السبت 13 ديسمبر 2025 - 5:35 م | آخر تحديث: السبت 13 ديسمبر 2025 - 5:35 م

أفاد موقع "أكسيوس"، أن إسرائيل لم تبلغ الحكومة الأمريكية، بمحاولة اغتيال القيادي في حماس رائد سعد في غزة.

وجاء تقرير "أكسيوس" نقلا عن مسئول إسرائيلي، أكد أن الحكومة الإسرائيلية لم تبلغ حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعملية التي وقعت عصر السبت.

وكان جيش الاحتلال قد قال السبت، إنه استهدف قياديا بارزا في الجناح العسكري لحركة حماس بمدينة غزة.

ولم يذكر جيش الاحتلال اسمه حتى الآن، لكن تقارير إعلامية ومصادر إسرائيلية كشفت أن الأمر يتعلق برائد سعد، وفق شبكة سكاي نيوز.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن "سعد، الرجل الثاني في حركة حماس بغزة، قد تم اغتياله في الهجوم".

