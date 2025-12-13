الأوقاف الفلسطينية: إغلاق إسرائيلي متكرر لبوابات المسجد الإبراهيمي

• الإغلاق في وجه الفلسطينيين، بينما تُفتح أبواب المسجد للمستوطنين، وفق بيان للوزارة

قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، السبت، إن السلطات الإسرائيلية تغلق المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية بشكل متكرر، في وقت تواصل فيه التضييق على موظفيه.

واستنكرت الوزارة في بيان، إقدام "قوات الاحتلال على إغلاق بوابات الحرم الإبراهيمي الشريف بشكل متكرر، وأكثر من مرة يوميا، أمام المصلين، في وقت يقوم فيه الاحتلال بفتح أبواب الحرم أمام المستوطنين".

وأدانت "استهداف طواقم العاملين في الحرم الإبراهيمي، والتضييق عليهم أثناء قيامهم بواجباتهم، وعرقلة عملهم اليومي، في محاولة لإضعاف دورهم والضغط عليهم".

وقالت الوزارة إن تلك الممارسات الإسرائيلية تشكل "اعتداء مباشرا" على صلاحياتها و"خرقًا واضحًا للقوانين والمواثيق الدولية".

وتابعت: "هذه الإجراءات التعسفية تأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى التضييق على المصلين والحد من وصولهم إلى الحرم، وفرض واقع جديد عليه".

وفي سياق متصل، أفاد شهود عيان للأناضول بأن عشرات المستوطنين، ترافقهم قوات إسرائيلية، اقتحموا البلدة القديمة في الخليل، وفرضوا قيودا على حركة السكان والتجار.

وأوضحوا أن المستوطنين "يقتحمون البلدة كل يوم سبت ويسمعون لشروحات من مرشدين يرافقونهم، بينما تتعطل حياة الفلسطينيين حيث يتجنب المتسوقون التوجه إلى البلدة، ما أدى إلى ركود وشلل اقتصادي".

ويقع المسجد الإبراهيمي، في البلدة القديمة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، حيث يسكن نحو 400 مستوطن يحرسهم نحو 1500 عسكري إسرائيلي.

وفي 1994، قسمت إسرائيل المسجد بنسبة 63 بالمئة لليهود، و37 بالمئة للمسلمين، عقب مذبحة ارتكبها مستوطن يهودي أسفرت عن استشهاد 29 مصليًا فلسطينيًا، وفي الجزء المخصص لليهود تقع غرفة الأذان.