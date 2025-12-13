 الرئيس الإندونيسي يتعهد بحملة صارمة ضد قطع الأشجار غير القانوني المرتبط بفيضانات سومطرة - بوابة الشروق
السبت 13 ديسمبر 2025
الرئيس الإندونيسي يتعهد بحملة صارمة ضد قطع الأشجار غير القانوني المرتبط بفيضانات سومطرة

جاكرتا - (د ب أ)
نشر في: السبت 13 ديسمبر 2025 - 7:15 م | آخر تحديث: السبت 13 ديسمبر 2025 - 7:15 م

قال الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، إن الحكومة الإندونيسية لا تزال ملتزمة باتخاذ إجراءات صارمة ضد قطع الأشجار غير القانوني الذي يستمر في عدة مناطق من البلاد.

وفي حديثه عقب زيارته السكان المتضررين من الفيضانات في إقليم سومطرة الشمالية اليوم السبت، تناول برابوو، المخاوف من أن يكون قطع الأشجار غير القانوني قد أسهم في الفيضانات الأخيرة في سومطرة.

وأشار إلى أن الحكومة تتخذ إجراءات ضد الشركات التي تعمل من دون تصاريح قانونية مناسبة، بحسب وكالة أنتارا الإندونيسية للأنباء.

وقال: "سنقمع قطع الأشجار غير القانوني".

وأضاف برابوو، في بيان بثته قناة الأمانة الرئاسية على موقع يوتيوب: "لقد بدأ إنفاذ القانون بالفعل".

وفي إطار هذه الحملة، تعمل الحكومة على تعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة لتحسين الرقابة وتطبيق القانون على أرض الواقع.

