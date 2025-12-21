عضو بالأرصاد: أجواء مستقرة ودرجات حرارة طبيعية خلال الأسبوع الجاري

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأسبوع الجاري يشهد أجواء مستقرة على جميع مناطق الجمهورية، مع وجود بعض السحب العالية والمتوسطة غير الممطرة التي قد تحجب أحيانًا جزءًا من أشعة الشمس.

وأضاف "القياتي" خلال مداخلة هاتفية على قناة القاهرة والناس، أمس السبت، أن درجات الحرارة خلال النهار ستكون حول معدلاتها الطبيعية، حيث تتراوح العظمى في القاهرة بين ْ21 وْ22 درجة مئوية، وقد تصل في بعض الأحيان إلى 28ْ أو ْ30 درجة على محافظات جنوب الصعيد.

وحذر من أن درجات الحرارة الليلية قد تشهد انخفاضًا إلى أقل من 10 درجات في المدن الجديدة المحيطة بالقاهرة الكبرى، وأقل من 8 درجات في بعض محافظات وسط وشمال الصعيد، وقد تصل إلى أقل من 5 درجات في بعض مناطق وسط سيناء.

ولفت إلى أن حالات الاستقرار الجوية الشبيهة للاستقرار الحالي يكون دائمًا سببه وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ما قد يؤدي إلى ظهور الشبورة المائية خلال فترات الصباح الباكر، والتي قد تكون كثيفة أحيانًا وتؤثر على الرؤية الأفقية.

وأشار إلى أن سانت كاترين ونخل، المناطق الجبلية المرتفعة، تنخفض فيها درجات الحرارة هذه الفترة من كل عام، وقد تصل إلى درجة واحدة ليلاً، وقد تصل إلى الصفر في بعض الليالي، وفي بعض موجات البرد الشديدة خلال فصل الشتاء قد تصل درجات الحرارة إلى أقل من الصفر في هذه المناطق.



ويذكر أن اليوم الأحد الموافق 21 من ديسمبر هو البداية الرسمية لفصل الشتاء، حيث إن الشمس تصل إلى أقصى ميل لها على مدار الجدي، ويبدأ فصل الشتاء فلكيًا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، ويستمر نحو 89 يومًا.