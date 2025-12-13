لجنة نوبل للسلام النرويجية تنتقد اعتقال الناشطة الإيرانية نرجس محمدي

قال أمس الجمعة مؤيدون للناشطة الحقوقية الإيرانية نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام في 2023إن السلطات الإيرانية ألقت القبض عليها ، فى الوقت الذى أعربت فيها لجنة جائزة نوبل النرويجية عن قلقها إزاء اعتقال الناشطة .

وأفادت مؤسسة تحمل اسمها بأنه قد تم احتجازها خلال مراسم تأبين لمحام في مجال حقوق الإنسان عُثر عليه مؤخرا ميتا في ظروف مثيرة للشكوك.

وانتقدت لجنة نوبل النرويجية بشدة اعتقال محمدي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وقالت اللجنة في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني يوم الجمعة إنها "تشعر بقلق بالغ إزاء الاعتقال الوحشي اليوم لنرجس محمدي إلى جانب عدد من النشطاء الآخرين".

وحثت السلطات الإيرانية على الكشف فورا عن مكان وجود محمدي، وضمان سلامتها ورفاهها، والإفراج عنها دون قيد أو شرط.

وأضاف البيان: "نظرا للتعاون الوثيق بين النظامين في إيران وفنزويلا، تلاحظ لجنة نوبل النرويجية أن السيدة (نرجس) محمدي تم اعتقالها في الوقت الذي مُنحت فيه جائزة نوبل للسلام لزعيمة المعارضة الفنزويلية، ماريا كورينا ماتشادو".

واعترف مسؤول محلي بتنفيذ عمليات اعتقال، إلا أنه لم يحدد اعتقال محمدي /53 عاما/. ولم يتضح ما إذا كانت السلطات ستعيدها فورا إلى السجن، حيث كانت تقضي عقوبة إلى أن تم الإفراج عنها بشكل مؤقت في ديسمبر 2024 لأسباب صحية.

ووصف مؤيدوها، يوم الجمعة، أنها قد تعرضت "لعملية اعتقال عنيفة في وقت سابق اليوم من جانب قوات الأمن والشرطة." وأضافوا أن ناشطين آخرين قد جرى اعتقالهم أيضا.

لكن مؤيديها كانوا قد حذروا، منذ أشهر، من أن محمدي معرضة لخطر إعادتها إلى السجن بعد حصولها على إطلاق سراح مؤقت من السجن.