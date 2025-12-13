سفينة الإمداد البحري «برلين» تعود لمينائها الأصلي بألمانيا بعد قطع 17 ألف ميل بحرى

بعد عدة أشهر في عرض البحر، عاد سفينة الإمداد العملياتي الألمانية "برلين" إلى مينائها الأصلي في مدينة فيلهلمسهافن شمال غرب ألمانيا.

وذكرت البحرية الألمانية أن السفينة دخلت الميناء قبل ظهر اليوم السبت، بعد مشاركتها في مناورات متعددة الجنسيات في شمال الأطلسي وقبالة السواحل الأمريكية

وبحسب بيان البحرية، زارت "برلين" خلال مهمتها أماكن من بينها مدينة نوك عاصمة جزيرة جرينلاند، لتكون أول سفينة تابعة للبحرية الألمانية على الإطلاق تصل إلى عاصمة الجزيرة الأكبر في العالم والتابعة لمملكة الدنمارك. وقالت البحرية الألمانية إن طاقم السفينة واجه في المياه المحيطة بالجزيرة الواقعة في شمال المحيط الأطلسي ظروفاً جوية غير اعتيادية، مثل مواجهة جبال جليدية وسط ضباب كثيف.

وخلال رحلتها، رست السفينة لأول مرة في مدينة نيويورك الأمريكية. وعند مغادرتها في 11 سبتمبر الماض، أبحرت "برلين" في نهر هدسون وهي ترفع لافتات كُتب عليها "لن ننسى أبدا 9/11"، وذلك في إشارة إلى إحياء ذكرى هجمات عام 2001 والتعبير عن التضامن مع الولايات المتحدة.

وقال القائد كارستن أوفه شلوتر إن "الرحلة البحرية المنصرمة فرضت على السفينة وطاقمها تحديات كبيرة، ليس على الصعيد المناخي وحسب، من الجبال الجليدية عند الدائرة القطبية إلى المناطق شبه الاستوائية قبالة فلوريدا".

وأكد أوفه شلوتر أن "برلين" نفّذت مهمتها بنجاح، واصفاً المناورة "يونيتاس 2025" قبالة سواحل فلوريدا، بمشاركة أكثر من 20 دولة، بأنها "تجربة رائعة".

وخلال المهمة، قطعت "برلين" نحو 17 ألف ميل بحري، أي ما يقارب 31 ألف كيلومتر. ووفقاً للبحرية، عاد على متنها إلى فيلهلمسهافن قرابة 180 شخصاً.

وإلى جانب الطاقم الأساسي، شارك في الرحلة أفراد من جناح الطيران البحري الخامس من نوردهولتس (بولاية سكسونيا السفلى)، وكتيبة البحرية من إكرنفورده (بولاية شلزفيج-هولشتاين)، وسرب المروحيات 64 من لاوبهايم (بولاية بادن-فورتمبرج).

وتُعد السفن فئة "برلين" من أكبر وحدات البحرية الألمانية، وتُستخدم لتزويد التشكيلات البحرية في عرض البحر بالوقود والمؤن والمواد والذخيرة.