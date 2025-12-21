مفاوض روسي يصف محادثات أوكرانيا بأنها بناءة

نقلت وكالة الأنباء الروسية الحكومية "تاس" عن كبير المفاوضين الروس كيريل ديميترييف قوله إن المحادثات الجارية في الولايات المتحدة بشأن حل سلمي للحرب التي تشنها موسكو ضد أوكرانيا كانت بناءة حتى الآن.

وذكرت تاس أن ديميترييف، وهو مستشار للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال إن المحادثات مع الجانب الأمريكي بدأت يوم السبت ومن المقرر أن تستمر اليوم الأحد.

ونقلت الوكالة عن ديميترييف قوله للصحفيين: "المناقشات تجري بشكل بناء".

وتشمل المحادثات التي تجري في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويعد هذا الاجتماع الجولة التالية من المفاوضات بعد أكثر من ثلاث سنوات ونصف من الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وبعد المحادثات التي جرت بين دول أوروبية رائدة والولايات المتحدة وأوكرانيا في برلين يومي الأحد والاثنين الماضيين، يريد المفاوضون الأمريكيون حاليا مناقشة النتائج مع ممثلين روس، حيث تعتبر واشنطن نفسها وسيطا في هذه العملية.

وكان من المتوقع أيضا حضور ممثلين أوكرانيين وأوروبيين في فلوريدا، بما في ذلك جونتر ساوتر، مستشار السياسة الخارجية للمستشار الألماني فريدريش ميرتس.

وذكرت تقارير إعلامية أنه تم التخطيط لعقد اجتماع مع ويتكوف يضم أيضا ممثلين عن بريطانيا وفرنسا، بينما لم يكن من المخطط عقد محادثات بين المسؤولين الألمان والروس.