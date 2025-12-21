رئيس الوزراء الباكستاني: نمو الصادرات ضروري للتقدم الاقتصادي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف إن الزيادة المستدامة في الصادرات ضرورية للتقدم الاقتصادي الباكستاني والاستقرار طويل الأمد، حسبما ذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس أوف باكستان".

وأدلى بهذه الآراء بينما ترأس اجتماعا للمراجعة بشأن الصادرات المحلية اليوم السبت.

وأكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بتوفير كافة التسهيلات الممكنة لرجال الأعمال والمصدرين لزيادة حجم الصادرات وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وشدد أيضا على ضرورة إيلاء الأولوية القصوى لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن توسيع قطاع التصدير لن يعزز عائدات النقد الأجنبي فحسب، بل سيخلق أيضاً المزيد من فرص العمل في جميع أنحاء البلاد.