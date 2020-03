تقدم بوابة «الشروق» تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول وأتليتكو مدريد والتي تقام مساء اليوم الأربعاء، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

مرور 5 دقائق زمن المباراة وضغط من هجوم ليفربول.

الدقيقة 1: دييجو كوستا يسدد على مرمى أدريان ولكن تمر بسلام.

بداية المباراة..

ويدخل الليفر المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أدريان

خط الدفاع: أرنولد - فان دايك - جوميز - روبرتسون

خط الوسط: هندرسون - فينالدوم - تشامبرلين

خط الهجوم: محمد صلاح - روبرتو فيرمينو - ساديو ماني

بينما يلعب أتليتكو المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أوبلاك

خط الدفاع: تربيير - سافيتش - فيليبي - لودي

خط الوسط: كوكي - توماس بارتي - ساؤول - أندريه كوريا

خط الهجوم: جواو فيليكس - دييجو كوستا

🔴 Jürgen Klopp is yet to lose a home #UCL game with Liverpool (W11 D4)... pic.twitter.com/YGEIpj75gb