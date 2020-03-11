 مباشر.. ليفربول (0) × أتليتكو مدريد (0) - بوابة الشروق
الأربعاء 11 مارس 2020 10:13 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

مباشر.. ليفربول (0) × أتليتكو مدريد (0)

الشروق
نشر فى : الأربعاء 11 مارس 2020 - 10:00 م | آخر تحديث : الأربعاء 11 مارس 2020 - 10:08 م

تقدم بوابة «الشروق» تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول وأتليتكو مدريد والتي تقام مساء اليوم الأربعاء، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

مرور 5 دقائق زمن المباراة وضغط من هجوم ليفربول.

الدقيقة 1: دييجو كوستا يسدد على مرمى أدريان ولكن تمر بسلام.

بداية المباراة..

ويدخل الليفر المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أدريان

خط الدفاع: أرنولد - فان دايك - جوميز - روبرتسون

خط الوسط: هندرسون - فينالدوم - تشامبرلين

خط الهجوم: محمد صلاح - روبرتو فيرمينو - ساديو ماني

بينما يلعب أتليتكو المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أوبلاك

خط الدفاع: تربيير - سافيتش - فيليبي - لودي

خط الوسط: كوكي - توماس بارتي - ساؤول - أندريه كوريا

خط الهجوم: جواو فيليكس - دييجو كوستا

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك