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تقدم بوابة «الشروق» تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول وأتليتكو مدريد والتي تقام مساء اليوم الأربعاء، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

مرور 5 دقائق زمن المباراة وضغط من هجوم ليفربول.

الدقيقة 1: دييجو كوستا يسدد على مرمى أدريان ولكن تمر بسلام.

بداية المباراة..

ويدخل الليفر المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أدريان

خط الدفاع: أرنولد - فان دايك - جوميز - روبرتسون

خط الوسط: هندرسون - فينالدوم - تشامبرلين

خط الهجوم: محمد صلاح - روبرتو فيرمينو - ساديو ماني

بينما يلعب أتليتكو المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أوبلاك

خط الدفاع: تربيير - سافيتش - فيليبي - لودي

خط الوسط: كوكي - توماس بارتي - ساؤول - أندريه كوريا

خط الهجوم: جواو فيليكس - دييجو كوستا