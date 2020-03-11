تقدم بوابة «الشروق» تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول وأتليتكو مدريد والتي تقام مساء اليوم الأربعاء، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
مرور 5 دقائق زمن المباراة وضغط من هجوم ليفربول.
الدقيقة 1: دييجو كوستا يسدد على مرمى أدريان ولكن تمر بسلام.
بداية المباراة..
ويدخل الليفر المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: أدريان
خط الدفاع: أرنولد - فان دايك - جوميز - روبرتسون
خط الوسط: هندرسون - فينالدوم - تشامبرلين
خط الهجوم: محمد صلاح - روبرتو فيرمينو - ساديو ماني
بينما يلعب أتليتكو المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: أوبلاك
خط الدفاع: تربيير - سافيتش - فيليبي - لودي
خط الوسط: كوكي - توماس بارتي - ساؤول - أندريه كوريا
خط الهجوم: جواو فيليكس - دييجو كوستا