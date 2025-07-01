قدمت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، مشروع قرار إلى البرلمان يقضي بإدراج 3 جماعات على قائمة التنظيمات الإرهابية، من بينها "فلسطين أكشن"، المعروفة بأنشطتها المناهضة للشركات التي تتعامل مع إسرائيل داخل المملكة المتحدة.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الداخلية البريطانية، الثلاثاء، أن الوزيرة تقدمت بطلب رسمي لحظر كل من "فلسطين أكشن"، وجماعة "مانياكس ميردر كالت" النازية الجديدة، بالإضافة إلى "الحركة الإمبراطورية الروسية" ذات التوجه القومي.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى "الحفاظ على الديمقراطية وحماية الأمن القومي البريطاني"، مشيرا إلى أن هذه المنظمات "تجاوزت حدودها".

وادعى البيان أن جماعة "فلسطين أكشن" تسببت بأضرار اقتصادية تقدر بنحو مليون دولار، نتيجة نشاطاتها الاحتجاجية ضد الشركات البريطانية التي تتعامل مع إسرائيل أو الشركات الإسرائيلية النشطة في بريطانيا.

وأفاد بتوقف إنتاج قطع غيار حيوية للغواصات في مصانع مثل "تاليس" في جلاسكو و"إلبيط سيستمز" في بريستول، بسبب احتجاجات "فلسطين أكشن" أمام هذه المصانع.

كما اتهم البيان جماعة "مانياكس ميردر كالت" بممارسة "العنصرية البيضاء"، فيما وصف "الحركة الإمبراطورية الروسية" بأنها تسعى إلى "إحياء الإمبراطورية الروسية الجديدة".

وفي حال إقرار الحظر، سيواجه كل فرد مرتبط بهذه المنظمات ملاحقات قانونية وعقوبات قد تصل إلى السجن لمدة 14 عاما.