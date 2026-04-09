مسئول أمني إيراني: لا مفاوضات مع واشنطن إذا لم تتوقف الهجمات على لبنان

قال مسئول أمني إيراني كبير إن طهران لن تجري مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، إذا لم تتوقف الهجمات على لبنان.

وبحسب ما نشرته وكالة «تسنيم»، أوضح المصدر في تصريحات لصحيفة «طهران تايمز»، اليوم الخميس، أن «وقف الحرب ضد حزب الله كان وسيظل جزءًا مهمًا من اتفاق وقف إطلاق النار».

وأضاف: «إذا لم تتوقف الهجمات على لبنان، فلن تكون هناك مفاوضات»، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن حجم الهجمات الإسرائيلية على لبنان انخفض بعد التهديدات الإيرانية، وتوجيه حزب الله ما وصفه بـ«ضربات قاصمة للعدو».

وفي وقت سابق، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إنّ «اعتداء الكيان الصهيوني المتكرر على لبنان هو انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار الأولي، ومؤشر خطير على الخداع وعدم الالتزام بالاتفاقات المحتملة».

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الخميس: «مواصلة هذه الاعتداءات سيجعل التفاوض بلا معنى؛ أيدينا ستبقى على الزناد، ولن تتخلّى إيران عن إخوتها وأخواتها اللبنانيين قطّ».

وشدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، على أن لبنان ومحور المقاومة برمته «جزء لا يتجزأ من مقترح وقف إطلاق النار».

وأشار في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الخميس، إلى أن رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، أكد علنًا وبشكل واضح شمول لبنان ضمن الاتفاق.

ونوه أن انتهاكات وقف إطلاق النار تترتب عليها تكلفة واضحة وردود قوية.

وشنت إسرائيل أمس الأربعاء، أوسع هجوم إسرائيلي على لبنان، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقف إطلاق نار مؤقتا في إيران، وفي تناقض مع إعلانات إيرانية وباكستانية، قالت إسرائيل إن «وقف إطلاق النار لا يشمل لبنان».

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إنه «جرى التوصل إلى تفاهمات بين القيادة السياسية بأمريكا وإسرائيل للفصل بين جبهتي لبنان وإيران»، مؤكدا أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى وجود أكثر من 15 ألف عنصر لدى حزب الله.

من جانبه، توعد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، بمواصلة غارات الجيش على لبنان «دون توقف»، وقال إن الجيش سيواصل استهداف حزب الله، مؤكدا استغلال كل فرصة لتعزيز ما وصفه بأمن شمال إسرائيل.