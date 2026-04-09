سكك حديد مصر تضيف محطات توقف جديدة لقطاري 1092 و1091 على خط القاهرة - أسوان

ميساء فهمي
نشر في: الخميس 9 أبريل 2026 - 4:25 م | آخر تحديث: الخميس 9 أبريل 2026 - 4:25 م

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إضافة مقررات وقوف جديدة لقطاري (1092 – 1091) مكيف (نوم / جلوس) على خط (القاهرة / أسوان) والعكس، ببعض محطات الوجه القبلي، وذلك اعتبارًا من يوم السبت المقبل، وفقًا للجداول المرفقة.

وأوضحت الهيئة، في بيان صادر اليوم، أن القرار يأتي في إطار جهودها المستمرة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للركاب، والاستجابة لمطالبهم، وتيسير حركة التنقل بين المحافظات.

وأكدت أن هذه الخطوة تُنفذ بناءً على توجيهات المهندس محمد عامر، رئيس مجلس إدارة الهيئة، بالعمل على رفع كفاءة التشغيل وتطوير الخدمات، بما يلبي احتياجات المواطنين ويحقق مزيدًا من الراحة خلال الرحلات.

اخبار متعلقة


