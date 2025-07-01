أعلن حزب العدالة والتنمية التركي أن حزب العمال الكردستاني قد يبدأ تسليم أسلحته خلال أيام، في خطوة نحو نزع السلاح وإنهاء الصراع المسلح المستمر منذ أكثر من 40 عامًا.

ويأتي ذلك بعد قرار حزب العمال بحل نفسه ووقف إطلاق النار، مما يعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي في تركيا ويفتح الطريق لسلام دائم.

وقال متحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، الثلاثاء، إن حزب العمال الكردستاني قد يبدأ تسليم أسلحته "في غضون أيام"، وذلك في أكثر المؤشرات وضوحًا على أن الجهود الرامية إلى ضمان نزع سلاح الجماعة "المحظورة"، ربما تقترب من "انفراجة ملموسة".

وردًا على سؤال من صحفيين عما إذا كان هناك جدول زمني لتسليم حزب العمال الكردستاني السلاح، قال المتحدث عمر جليك: "لا أريد أن أعطي جدولًا زمنيًا محددًا في هذه المرحلة.. وصلنا الآن إلى مرحلة يمكن أن يحدث فيها ذلك في غضون أيام"، وفقًا لقناة الشرق الإخبارية.

وأضاف أن الأيام المقبلة ستكون "مهمة للغاية من أجل تركيا خالية من الإرهاب"، وفق تعبيره.

ومن شأن قرار حزب العمال الكردستاني نزع سلاحه أن يعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي لتركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

سلام دائم

وأكد مصدران لوكالة "رويترز" للأنباء من حزب العمال الكردستاني في شمال العراق أنه من المتوقع أن تُسلم مجموعة صغيرة أسلحتها في موقع بمدينة السليمانية الكردية العراقية "خلال الأيام المقبلة".

كما صرح مصدر من حزب العمال الكردستاني لـ"رويترز"، قائلًا إن "التحضيرات لتسليم الأسلحة جارية بالتنسيق مع السلطات الأمنية الكردية في السليمانية".

وقال مسؤول أمني كردي في السليمانية، طلب عدم الكشف عن هويته، إن عملية التسليم ستُشرف عليها جهات أمنية من الحكومة المركزية في بغداد.

وأضاف المسؤول الأمني أن "الأمور إذا سارت وفقًا للخطة، فسيتم تسليم أسلحة حزب العمال الكردستاني الأسبوع المقبل".

بناء الثقة

وقال المصدر الثاني في حزب العمال الكردستاني: "ستكون مراسم نزع السلاح بمثابة بادرة حسن نية تهدف إلى بناء الثقة، وتمهيد الطريق أمام الحكومة التركية لاتخاذ المزيد من الخطوات والوفاء بالتزاماتها نحو سلام دائم".

وكان حزب العمال الكردستاني، الذي يخوض صراعًا دمويًا مع تركيا منذ أكثر من 4 عقود، قد قرر في مايو حل نفسه، وإنهاء صراعه المسلح.

وقال الحزب، حينها، بعد عقد مؤتمر شمال العراق إنه "قرر حل الهيكل التنظيمي لحزب العمال الكردستاني، وإنهاء الكفاح المسلح، على أن يتولى (عبد الله أوجلان) قيادة وإشراف التنفيذ العملي لهذه العملية. ونتيجة لذلك، أُنهيت رسميًا الأنشطة التي نُفذت تحت اسم حزب العمال الكردستاني".