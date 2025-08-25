بدء تصويت المصريين في نيوزيلندا بجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ

انطلقت صباح اليوم عملية تصويت المصريين في الخارج بجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث فتحت لجنة الاقتراع بمقر سفارة مصر في العاصمة النيوزيلندية ويلينجتون أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

ومن المقرر أن تتواصل عملية التصويت في باقي المقار الانتخابية بالسفارات والقنصليات المصرية حول العالم، وفق التوقيت المحلي لكل دولة، وتشمل جولة الإعادة دوائر محافظات: الغربية، الإسماعيلية، بني سويف، الأقصر، والوادي الجديد.

وتتابع غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات سير العملية الانتخابية في الخارج لحظة بلحظة؛ لضمان انتظامها وتذليل أي عقبات، بما يعكس حرص الدولة على تمكين المصريين بالخارج من المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الدستورية.