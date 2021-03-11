نائب محافظ دمياط يتابع أعمال إنشاء وتوسعة 8 مدارس

أجرى إسلام إبراهيم، نائب محافظ دمياط، جولة تفقدية لمتابعة أعمال الإنشاء والتوسعة، لعدد 8 مدارس بقرى تابعة لمركز ومدينة كفر سعد، ومتابعة أعمال إنشاء الوحدتين المحليتين بقريتى العباسية والزهراء، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، رافقه المهندسة جيهان حسين مدير منطقة هيئة الأبنية التعليمية.

كما تابع "نائب المحافظ" أعمال الإنشاء الجديد لعدد من المدارس، وهي مدرسة اللواء محمد رفعت الجميل للتعليم الأساسي بعزبة (1) بقرية التوفيقية، بإجمالي عدد 22 فصل دراسي، و أيضاً مدرسة عزبة العجيزي للتعليم الأساسي والتي ستتضمن عدد 11 فصل دراسي لمراحل التعليم الروضة والابتدائي والإعدادي، على مساحة 2100 متر، ومدرسة رزق عوض النشار بقرية كفر شحاتة والمتضمنة عدد 22 فصل دراسي لمراحل التعليم الروضة والابتدائي، على مساحة 2100 متر، و مدرسة دار السلام الاعدادية بنات، بقرية دار السلام التابعة لقرية كفر شحاتة على مساحة 2100 متر، بالإضافة إلى مدرسة محمد السيد الجوهري الابتدائيه بعزبة الشهيد نصر فرغلي، على مساحة 1400 متر، ومدرسة الخلفاء الراشدين للتعليم الأساسي، بعزبة أبو شريف التابعة لقرية كفر سليمان، على مساحة 2100 متر.

كما تابع "نائب المحافظ" أعمال توسعات وتطوير مدرسة طلعت الشرباصي الثانوية بقرية الوسطاني، ويشمل التوسع إنشاء عدد 4 فصول دراسية على مساحة 400 متر، كما تفقد أعمال توسعة بمدرسة الشهيد طاهر أبو زيد الابتدائية.

وأكد "نائب المحافظ" أن ذلك يأتي في ظل استراتيجية الدولة للعمل على تطوير الريف المصري، و الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقرى الأكثر احتياجا، ودعمها بكافة الخدمات الأساسية.