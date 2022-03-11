الاتحاد الأوروبي: مستعدون لدفع أثمان أكبر من أجل دعم أوكرانيا

قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، إن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم المليارات لدعم أوكرانيا، مشيرًا إلى تقديم 5 مليارات يورو لمساعدة الجيش الأوكراني حتى الآن.

وأضاف ستانو، في تصريحات خاصة لفضائية «الجزيرة»، مساء اليوم الجمعة: «نفهم أن احتياجات أوكرانيا أكبر من المساعدات المالية»، مؤكدًا أن الاتحاد يحاول تقليل اعتماده على روسيا في الحصول على النفط.

ولفت إلى أنه سيكون هناك إعلانات قريبًا حول إجراءات جديدة تستهدف قطاع الطاقة الروسي طالما العدوان على الشعب الأوكراني مستمرًا، مضيفًا أن هذه العقوبات يمكن أن تؤذي الشركات الأوروبية ورجال الأعمال، لكنها ليست مؤذية للاتحاد بقدر ما تؤذي روسيا.

وتابع: «مستعدون لدفع أثمانا أكبر لتحمل عبء الوقوف إلى جانب الشعب الأوكراني»، مؤكدًا أن الاتحاد يدعم حرية واستقلال أوكرانيا.