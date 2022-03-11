 إصابة 6 أمناء شرطة في حادث انقلاب ميكروباص بطريق مصر - أسيوط الغربي - بوابة الشروق
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إصابة 6 أمناء شرطة في حادث انقلاب ميكروباص بطريق مصر - أسيوط الغربي

مصطفى البنا
نشر في: الجمعة 11 مارس 2022 - 7:13 م | آخر تحديث: الجمعة 11 مارس 2022 - 7:13 م
أصيب 6 أمناء شرطة في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر - أسيوط الغربي، وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر - أسيوط الغربي عند منزل الكوبري العلوي أعلى بحر يوسف.

انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة، وتبين من المعاينة أن السيارة كانت تقل 6 أمناء شرطة من قوة مديرية أمن الجيزة كانوا في طريقهم إلى إحدى محافظات الصعيد، وانفجر الإطار الأمامى الأيمن للسيارة ما أدى إلى انقلابها، وأسفر عن وقوع الإصابات.

تم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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