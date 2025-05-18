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حضر المراسم عدد كبير من القادة والمسئولين الأجانب بينهم رئيس إيطاليا وملك إسبانيا والرئيس الأوكراني والمستشار الألماني ونائب الرئيس الأمريكي

مثّل تركيا في مراسم تنصيب البابا الجديد، وزير الثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي

لفت بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر الأنظار إلى أزمة الجوع بقطاع غزة، جراء الحصار الإسرائيلي الخانق، في حفل تنصيبه الرسمي بساحة القديس بطرس، بحضور عدد كبير من القادة والمسؤولين الأجانب.

وأُقيمت اليوم الأحد في الفاتيكان، مراسم تنصيب البابا ليو الرابع عشر الذي تم انتخابه في 8 مايو خلال المجمع السري للكرادلة رئيسًا للكنيسة الكاثوليكية وزعيماً لدولة الفاتيكان.

وبهذه المناسبة، نظّم احتفال وقداس خاص في ساحة القديس بطرس لتولي البابا الجديد مهامه رسمياً.

وفي بداية المراسم، قلّد الكاردينال ماريو زيناري البابا الجديد "الباليو"، وهو وشاح أبيض يمثل أحد رموز البابوية، بينما سلّمه الكاردينال لويس أنطونيو تاغلي "خاتم الصياد"، وهو الخاتم البابوي التقليدي.

وتواجد في ساحة القديس بطرس، عشرات الآلاف من الأشخاص الذين تابعوا مراسم تنصيب البابا الجديد.

وحضر عدد كبير من القادة والمسؤولين الأجانب المراسم، من بينهم رئيس إيطاليا سيرجيو ماتاريلا وملك إسبانيا فيليبي السادس ورئيسة بيرو دينا بولوارتي والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

كما حضر المراسم نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني والمستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا.

ومثّل تركيا في مراسم تنصيب البابا الجديد، وزير الثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي.

وشهدت المراسم إجراءات أمنية مشددة اتخذتها القوات الإيطالية حول الفاتيكان، وقامت طائرات مروحية بدوريات مراقبة جوية طيلة الاحتفال.

واستهل البابا ليو الرابع عشر خطابه في المراسم بتأبين سلفه الراحل البابا فرنسيس، معرباً عن بالغ حزنه لوفاته.

وقال: "لن ننسى إخوتنا الذين يعانون من ويلات الحروب. الأطفال والعائلات والمسنون الذين نجوا بالكاد من الموت في غزة، يواجهون حاليا الجوع. والصراعات الجديدة في ميانمار أنهت حياة شباب أبرياء. أما أوكرانيا المدمرة، فهي تنتظر بدء مفاوضات لتحقيق سلام عادل ودائم".

وعقب المراسم، تقبّل البابا ليو الرابع عشر التهاني داخل كاتدرائية القديس بطرس، حيث قدّم الوزير التركي محمد نوري أرصوي تهانيه للبابا الجديد.