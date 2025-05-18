مقتل 17 شخصا بينهم 8 أطفال في حريق بمبني في جنوبي الهند

أفادت وسائل إعلام هندية، نقلا عن فرق الإطفاء، اليوم الأحد، بأن 17 شخصا على الأقل، بينهم 8 أطفال دون سن العاشرة، لقوا حتفهم في حريق اندلع في مبنى متعدد الطوابق بجنوبي الهند.

وقالت إدارة الإطفاء في ولاية تيلانجانا، بحسب ما نقلته قناة "إن دي تي في" ووسائل إعلام أخرى، إن الضحايا كانوا جميعا من عائلة واحدة، كما أُصيب عدد من الأشخاص.

وذكرت صحيفة "تيلانجانا توداي" أن الحريق اندلع صباح اليوم الأحد في الطابق الأرضي من المبنى الذي يقع في مدينة حيدر أباد، حيث يوجد محل لبيع المجوهرات.

ومن المرجح أن السكان فوجئوا بالحريق أثناء نومهم. وتشير تقارير إلى أن السبب المحتمل لاندلاع الحريق هو حدوث ماس كهربائي.



