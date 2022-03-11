قومي المرأة بالإسكندرية: 43 جلسة توعوية في 11 قرية حول القضية السكانية

قالت ماجدة الشاذلي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، إنه تم تنفيذ 43 جلسة توعوية بمشاركة الأئمة والواعظات استهدفت 1950 سيدة في 11 قرية.

وأضاف الشاذلي في بيان اليوم، أن النقاش داخل الجلسات تناول أوضاع المرأة المصرية والتنويه عن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومشروع تنمية الأسرة المصرية وأهداف المشروعين التي ترتكز على تطوير الريف المصري ورفع وعي المواطن بالقضية السكانية.

كما تناولت الجلسات الموضوعات التالية من المنظور الديني والتشريعي مثل القضية السكانية والصحة والحقوق الإنجابية وأهمية المباعدة بين الابناء والتربية السليمة للمراهقين، ورعاية ما قبل الزواج والأمومة الآمنة والعدالة والإنصاف بين الرجل والمرأة.

كما تم إلقاء الضوء على بعض الفتاوى التى تواجه كافة أشكال العنف ضده المرأة مثل تحريم ختان الإناث باعتباره أحد أشكال العنف الجسدى والنفسي ضد المرأة، ومنع زواج القاصرات لتعدد عواقبه الصحية والاجتماعية والاقتصادية، واعتباره نوع من أنواع الاتجار بالبشر.

كما تناولت الجلسات أن الإسلام لم يسلب المرأة حرية رأيها، بل أعطاها الحق في إبداء رأيها في اختيار شريك حياتها وجعل موافقتها شرطًا لصحة الزواج، وكفل حقها في التعلم والتعليم وكفل حقها في الميراث.