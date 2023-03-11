علي أبو جريشة: وزير الرياضة وعدني بالتدخل لحل أزمة الإسماعيلي المالية

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تحدث علي أبو جريشة لاعب فريق الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، عن الأزمات التي يعاني منها ناديه في الفترة الاخيرة، وأدت إلى تراجع نتائج الفريق في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال أبو جريشة في تصريحات تليفزيونية: «الإسماعيلي يعاني ماليا منذ أربع مواسم، ولاعبيه يخوضون المباريات وسط ضغوط لا تحتمل».

وأضاف: «الإسماعيلي قدم عرض مميز أمام فاركو، رغم الظروف التي سبقت المباراة، بسبب أزمة المستحقات وانقطاع اللاعبين عن التدريبات».

وأوضح نجم الإسماعيلي السابق: «يجب احترام ظروف لاعبي الإسماعيلي المالية».

وأتم: «وزير الشباب والرياضة وعدني بالتدخل هذا الاسبوع، للمساهمة في حل أزمة الإسماعيلي المالية».