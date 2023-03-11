تعرف على مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

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تستكمل اليوم السبت مباريات الجولة الـ21 من الدوري الممتاز بإقامة مباراة واحدة، بالإضافة إلى إقامة منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ونهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما.

كما تُفتتح اليوم منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز، واستكمال منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإسباني، الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي، الجولة الـ24 من الدوري الألماني ومنافسات الجولة الـ27 من الدوري الفرنسي.

وتقدم بوابة «الشروق» خلال السطور القادمة مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

دوري أبطال إفريقيا

ماميلوي صن داونز × الأهلي الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports HD 4

بيترو أتلتيكو الأنجولي × الوداد الرياضي المغربي الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports HD 4

شبيبة القبائل الجزائري × فيتا كلوب الكونجولي الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 4

الدوري الممتاز

المقاولون العرب × سموحة الساعة السابعة مساء على قناة ON Time Sports HD1

نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما

السنغال × جامبيا الساعة السابعة مساء

الدوري الإنجليزي الممتاز

بورنموث × ليفربول الساعة الثانية والنصف ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

إيفرتون × برينتفورد الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium

ليدز يونايتد × برايتون الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 1

ليستر سيتي × تشيلسي الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

توتنهام هوتسبير × نوتينجهام فورست الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

كريستال بالاس × مانشستر سيتي الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني

ريال مدريد × إسبانيول الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports HD 1

إلتشي × بلد الوليد الساعة الخامسة والربع مساء على قناة beIN Sports HD 1

سيلتا فيجو × رايو فاليكانو الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 1

فالنسيا × أوساسونا الساعة العاشرة مساء على قناةbeIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي

إمبولي × أودينيزي الساعة الرابعة عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1

نابولي × أتالانتا الساعة السابعة مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

بولونيا × لاتسيو الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني

بايرن ميونخ × أوجسبورج الساعة الرابعة والنصف مساء

لايبزيج × بروسيا مونشنجلادباخ الساعة الرابعة والنصف مساء

آنتراخت فرانكفورت × شتوتجارت الساعة الرابعة والنصف مساء

هيرتا برلين × ماينز الساعة الرابعة والنصف مساء

شالكه × بروسيا دورتموند الساعة السابعة والنصف مساء

الدوري الفرنسي

أوكسير × رين الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports HD 2

ستاد بريست × باريس سان جيرمان الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium