تأجيل محاكمة 18 متهما بتشكيل عصابة تخصصت بالاتجار فى المخدرات بالقليوبية

قررت محكمة جنايات بنها الدائرة السادسة، تأجيل محاكمة 18 متهما، بتشكيل عصابة لترويج المخدرات بمركز طوخ في محافظه القليوبية لجلسة 13 مايو للمرافعة.

وعقدت المحكمة برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، وخالد علي إبراهيم على، ووكيل النيابة محمود ابراهيم حنفي، وأمانة سر محمد فرحات.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٢٠٢٢/١٥٨٦٣ / مركز طوخ، والمقيدة برقم ٣٠٣٦ لسنة ٢٠٢٢ كلي، أن كلا من (عاصم .م .ع)، و(حسين.س.ا)، (حاتم ا.ع)، و(جمعة. ا.ن)، و(أنور.م.ا.م)، و(ولاء .م ف)، و(كريم .م .ف)، و(رأفت .م.ر.م)، و(تامر م. ع)، و(محمد.م.م)، و(عصام .ع .ا)، و(أحمد .ه .ف)، و(عبد الله .ز.ا)، و(محمد .م .ا)، و(محمد.ط.م.ا)، و(السيد ص. ح.ا)، و(طارق .ز .م ا)، و(محمد .ر.ع.ع)، شكلوا عصابة غرضها الإتجار في المواد المخدرة.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين حازوا الحشيش بقصد الاتجار، والأسلحة النارية مششخنة "بنادق آلية" مما لا يجوز الترخيص في حيازتها أو إحرازها، فيما حازوا بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة "مسدسات".

وبمواجهتهم أقروا بتكوين تشكيل عصابى تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بقصد الدفاع عن تجارتهم.