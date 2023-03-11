يواجه فريق الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، نظيره صن داونز الجنوب إفريقي عصر اليوم السبت، في إطار منافسات مسابقة بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف فريق صن داونز نظيره الأهلي على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، في الثالثة من عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 4 من بطولة دوري الأبطال.

يدخل فريق الأهلي مباراة صن داونز اليوم السبت، بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقه الانتصار في آخر مباراتين أمام القطن الكاميروني والمقاولون العرب.

ويطمح فريق الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام نظيره صن داونز اليوم، وذلك من أجل الحفاظ على آماله في التأهل إلى الدور ربع النهائي من دوري الأبطال كمتصدر لمجموعته.

فيما يرغب فريق صن داونز إلى تحقيق الانتصار في مباراة اليوم، وذلك من أجل استعادة صدارة المجموعة الأولى مرة أخرى، بعد فقدانه لصالح فريق الهلال السوداني.

وقبل انطلاق مباراة اليوم، يتواجد فريق صن داونز في المركز الثاني بالمجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، خلف فريق الهلال السوداني المتصدر بـ 9 نقاط، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 4 نقاط.