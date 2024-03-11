يستعد الفنان عبد الإله السناني لتقديم عمل فني جديد بمواصفات عالمية، في أحد الدول الأوروبية، حيث نشر، عبر حسابه على إنستجرام، صورة تجمعه بالمخرج العراقي جواد الأسدي، معلقا: "رحلة إبداعية بين ثنايا الكتب.. ‏غيثها الإلهام وغايتها الإدهاش.. قريبا مع جواد الأسدي أيقونة ‏المسرح والفن العراقي والعربي".

وكان قد تم الأتفاق على هذا العرض في شهر ديسمبر الماضي، أثناء تواجد الأسدي في المملكة العربية السعودية؛ لحضور فعاليات الدورة الأولى من مهرجان الرياض للمسرح، حيث جمعه بالسناني أكثر من جلسه على هامش الفعاليات؛ لوضع الخطوط العريضة له، ليبدأ الأسدي في التحضيرات الخاصة به، حتى ينتهي عبد الإله السناني من بعض الأعمال الفنية التي كان ملتزم بها.

ويعد اجتماع هذا الثنائي في عمل مسرحي حدث كبير لما يتمتعان به من تاريخ فني حافل، قدما خلاله الكثير للحركة الفنية المسرحية في السعودية، والإمارات، والعراق، ومصر.