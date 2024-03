تُقام الآن فعاليات حفل توزيع جوائز أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة "الأوسكار" لعام 2024، على مسرح "دولبي" في لوس أنجلوس، ويقدمه للمرة الرابعة المقدم التلفزيوني والممثلة الكوميدي الأمريكي جيمي كيميل.

وحصد فيلم «الصبي ومالك الحزين - The Boy and the Heron»، جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة.

وتنافس معه على الجائزة أفلام «مدينة العناصر - Elemental»، و«نيمونا - Nimona»، و«أحلام الإنسان الآلي - Robot Dreamz»، و«سبايدر مان عبر عالم العنكبوت - Spider Man Across the Spider Verse».