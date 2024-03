تُقام الآن فعاليات حفل توزيع جوائز أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة "الأوسكار" لعام 2024، على مسرح "دولبي" في لوس أنجلوس، ويقدمه للمرة الرابعة المقدم التلفزيوني والممثل الكوميدي الأمريكي جيمي كيميل.

وفاز فيلم «جودزيلا - Godzilla» بجائزة أفضل مؤثرات بصرية.

ونافسه على الجائزة أفلام «الخالق - The Creator»، و«نابليون - Napoleon»، و«حراس المجرة 3 - Guardians of the Galaxy»، و«المهمة المستحيلة حساب الموتى الجزء الأول - Mission Impossible Dead Reckoning Part One».