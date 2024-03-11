الدفاعات الجوية الروسية تسقط ست طائرات مسيرة أوكرانية فوق بريانسك وأوريول الليلة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك الحدودية وطائرتين أخريين فوق مقاطعة أوريول خلال الليلة الماضية.

وقالت الوزارة: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات نظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على الأراضي الروسية"، بحسب ما أوردته وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وأضافت الوزارة، أن قوات الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمرت أربع طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك وطائرتين مسيرتين فوق مقاطعة أوريول.

وقال حاكم مقاطعة أوريول، أندريه كليتشكوف، في وقت لاحق، إنه تم إسقاط طائرة مسيرة فوق منطقة شابليكينو، في حين تم التشويش على طائرة مسيرة ثانية بسبب الحرب الإلكترونية اللاسلكية في منطقة سوسكوفو.

وأوضح كليتشكوف، أن أيا من الحادثين لم يسفر عن سقوط ضحايا أو أضرار.

وكان حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوجوماز، قد أعلن في وقت سابق، إسقاط طائرتين مسيرتين فوق بريانسك، دون وقوع إصابات أو أضرار.