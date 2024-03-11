العطار يكشف موقف الجبلاية من شكوى فيتوريا

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كشف وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم حقيقة وصول الخلاف بين الجبلاية والبرتغالي روي فيتوريا بخصوص مستحقاته المالية على خلفية فسخ تعاقده من تدريب المنتخب المصري عقب الخروج من كأس الأمم الإفريقية.

وقال العطار في تصريحات تليفزيونية :" نسعى لإنهاء الأزمة مع فيتوريا دون الوصول إلى المحكمة الرياضية".

وأضاف :" الإدارة القانونية بالاتحاد المصري لكرة القدم يراجع عقد فيتوريا في الوقت الحالي وبناء عليه سيتم حسم الأمر دون تصعيد القضية".

ويستحق فيتوريا الحصول على 640 ألف دولار قيمة اخر شهر كمدير فني للمنتخب بالإضافة إلى 3 شهور كشرط جزائي.