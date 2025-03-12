إبراهيم عادل على رأس قائمة بيراميدز لمباراة المصري في الدوري

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة المصري في إطار مباريات الدوري الممتاز.

ويحل المصري ضيفا على بيراميدز في التاسعة والنصف من مساء الأربعاء على استاد السويس في إطار مباريات الجولة الأولى من مرحلة الحسم لبطولة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - طارق علاء - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل - محمود دونجا - أحمد توفيق - رمضان صبحي

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي