وصف الإعلامي عمرو أديب، الموقف الذي يواجهه النادي الأهلي، بأنه وضع نفسه أمام خيارين.

وأصدر الأهلي بيانا أكد فيه عدم خوض مباراة القمة أمام الزمالك والتي كان من المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء، بسبب عدم توفير طاقم تحكيم أجنبي، مطالبا بتأجيل المواجهة.

وقال أديب عبر حسابه على "إكس": " الاهلى امامه احد اختيارين اما ان يكون حنفى واما ان يكون تاريخى . فى بعض الاحيان الانسحاب اكرم من التخلى عن المباديء".

يذكر أن الأهلي يدخل الدور الثاني من الدوري – مرحلة تحديد البطل – ورصيده 39 نقطة في المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن بيراميدز المتصدر، فيما يأتي الزمالك بالمركز الثالث وله 32 نقطة.