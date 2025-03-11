رد المطرب والملحن حسام حبيب، على الاتهامات المتعلقة بحلاقة شعر طليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب، قائلا: «علاقتي بشرين دمرت أهلي ودمرتني.. وهم لا يستحقون ذلك أبدًا».

ووجه خلال مقابلة لبرنامج «العرافة» المذاع عبر شاشة «النهار» مساء الثلاثاء، حديثه إليها قائلا: «هل كنا في البيت أم كنتِ في مكان آخر، وأنا لا أعرف؟ وعندما قابلتكِ وحصلت الخناقة، حلقت لكِ شعركِ، أم أنكِ من طلبتي الطلاق بأسلوب غير لائق: تبقى مش راجل لو مطلقتنيش!».

وتابع: «كفاية أذى، ليس لي ولكن للناس الذين أحبوني وأهلي، أنا أعتذر لهم وأقول لهم: أنا آسف، لو كنت أعلم أنني كنت أؤذيكم؛ بالتأكيد لم أكن لأفعل ذلك».

ورد على سؤال الإعلامية بسمة وهبة: «هل أنت من حلقت شعر شيرين؟»، قائلا: «شيرين كانت في فندق شهير، وعلمت بعد ثلاثة أيام، والدكتور الذي كان يُنظم علاقتنا قال لي: عندما تجدها غاضبة، اذهب إلى مكان آخر، كان معنا أصدقاؤنا، فاحترامًا لنفسي ولها، نفذت كلام الدكتور ودخلت غرفة أخرى، طلبت ساندويتش من أحد في البيت، أكلته ثم نمت، وعندما استيقظت، لم أجد شيرين في البيت، وسألت الجميع رفض الإجابة، حتى اتصلت بي وقالت: أنا في مكان كذا».

وأضاف: «ذهبت إليها، وكان معنا صديقي وصديقتها، صديقتها حذرتني من مدير أعمالها أنه لا يحبني، فقامت شيرين بمقاطعة الحديث وقالت: أنت جاي تنكد علينا، قوم روح، وأنا عايزة أطلق، وتبقى مش راجل لو مطلقتنيش، قلت لها: قومي ألبسي علشان ننزل نطلق، قالت: (أنا شيرين عبد الوهاب، مبنزلش)، قلت لها: شيرين على المسرح، أنتِ هنا مراتي هننزل ننطلق».

واختتم: «قامت ودخلت الغرفة، وبعد نصف ساعة طلبت من صديقتها أن تراها، رفضت أن تفتح، وفجأة فتحت وهي حالقة شعرها.. أنا أصابني انهيار؛ لأنها كانت غلطانة في حقي، وتحملت ولم أقل كلمة خاطئة؛ لكن من حقي لما أتهزأ أمام أصحابي وأصحابها؛ أقل شيء نطلق وتم الطلاق بعدها».