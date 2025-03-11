﻿الداخلية السورية تلقي القبض على 4 متهمين بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين في إحدى قرى الساحل

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أعلنت إدارة الأمن العام في وزارة الداخلية السورية، إلقاء القبض على 4 أشخاص، بعد ارتكابهم انتهاكات بحق المدنيين بشكل غير قانوني ودموي بإحدى قرى الساحل.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، اليوم الثلاثاء، تم تحويل المتهمين للقضاء العسكري المختص لينالوا جزاءهم.

وتسببت أحداث العنف التي وقعت في منطقة الساحل السوري في صدمة محلية ودولية، حيث أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان سقوط أكثر من 830 قتيلا في عمليات وصفت بأنها الأعنف منذ سنوات.

ولم تقتصر تلك الأحداث على اشتباكات بين قوات الأمن التابعة لحكومة المرحلة الانتقالية في دمشق، ومسلحين يوصفون عادةً على أنهم «فلول» نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

بل امتدت لتشمل أعمالاً انتقامية على خلفية طائفية ضد المدنيين من الطائفة العلوية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.



