الخط الثالث للمترو: قطار كل 4 دقائق ونصف عقب مباراة الأهلي والزمالك اليوم

‎توفر شركة (آر إيه تي بي) ديف للنقل كايرو، المسئولة عن تشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق قطار اليوم كل 4 دقائق ونصف عقب مباراة الناديين الأهلي والزمالك اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة، كإجراء استثنائي للمباراة.

‎وقالت الشركة، في بيان اليوم، إنه عقب انتهاء المباراة، المقرر إقامتها الساعة 9:30 مساءا، سيتم توفير قطار كل كل 4:30 دقيقة من محطة الكيت كات حتى محطة عدلي منصور، وكذلك قطار كل 9 دقائق للركاب القادمين من جامعة القاهرة أو محور روض الفرج باتجاه محطة الكيت كات.

وأضافت الشركة الفرنسية أنه سيتم استقبال الركاب بترتيبات خاصة في محطة الإستاد - لمساعدة جماهير الكرة في التنقل بسهولة بين المحطات خاصة محطة الاستاد لضمان رحلة سلسة.