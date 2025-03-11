 الخط الثالث للمترو: قطار كل 4 دقائق ونصف عقب مباراة الأهلي والزمالك اليوم - بوابة الشروق
الثلاثاء 11 مارس 2025 12:12 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الخط الثالث للمترو: قطار كل 4 دقائق ونصف عقب مباراة الأهلي والزمالك اليوم

ميساء فهمي:
نشر في: الثلاثاء 11 مارس 2025 - 12:06 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 مارس 2025 - 12:06 م

‎توفر شركة (آر إيه تي بي) ديف للنقل كايرو، المسئولة عن تشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق قطار اليوم كل 4 دقائق ونصف عقب مباراة الناديين الأهلي والزمالك اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة، كإجراء استثنائي للمباراة.

‎وقالت الشركة، في بيان اليوم، إنه عقب انتهاء المباراة، المقرر إقامتها الساعة 9:30 مساءا، سيتم توفير قطار كل كل 4:30 دقيقة من محطة الكيت كات حتى محطة عدلي منصور، وكذلك قطار كل 9 دقائق للركاب القادمين من جامعة القاهرة أو محور روض الفرج باتجاه محطة الكيت كات.

وأضافت الشركة الفرنسية أنه سيتم استقبال الركاب بترتيبات خاصة في محطة الإستاد - لمساعدة جماهير الكرة في التنقل بسهولة بين المحطات خاصة محطة الاستاد لضمان رحلة سلسة.

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