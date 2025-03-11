قال الفنان عصام كاريكا، إن هناك الكثير من الأغنيات التي اقتسبت ألحانها مع تغيير كلماتها ما دفعه للابتعاد عن الغناء.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «سابع سما» الذي تُقدمه الإعلامية راغدة شلهوب، عبر شاشة «النهار»، أنه كانت له أغنية «بوم بوحة» التي ظهرت في فيلم بوحة، لكن مؤدي المهرجانات أخذها وغيرها إلى «بوم بيكا»، دون أن يتواصل معه.

وأوضح أن هناك أغنية أخرى وهي «البسكلتة» في فيلم اللمبي، وأخذها بيكا أيضًا وغير اسمها إلى «الرانج روفر»، لافتًا إلى أن الكثيرين نصحوه بالتوجه للقضاء لأخذ حقه لكنه رفض هذه الفكرة.

وأكد أنه عندما تواصل مع بيكا بشأن الأمر رد عليه الأخير بأنه لم يكن على علم بأن هذه الأغنيات يملكها، لكن هذا الأمر لم يقنع كاريكا الذي عقب: «طاب إنت ليه مسألتش.. يبقى الأغاني دي جات منين».

وأفاد بأن هناك أغنية أخرى غناها المطرب مدحت صالح في أحد الأفلام، وجرى استخدامها في إعلان عن مشروع إنساني فلم يثر أي مشكلة إزاء ذلك ولم يطلب تعويضًا.

ونوه بأن ما يكفيه أن الجمهور يعرف أصل الأغنية وبالتالي لا حاجة له للتوجه للقضاء، مؤكدا أنه لم يطالب بالحصول على تعويض مادي نظير هذا الأمر.

وشدد على أنه لم يتسبب في وقف أي أغنية لغيره في أي فترة من الفترات حتى لو كان نظير الحصول على حقه، مؤكدا أن الأمر ليس استسهالًا منه لكنه يملك تاريخًا كبيرًا في الألحان وبالتالي لن يتوقف أمام مثل هذه الممارسات.

