إدانة أسانج في بريطانيا لانتهاكه شروط الإفراج عنه بكفالة

أفادت وسائل إعلام بريطانية اليوم الخميس، بأن جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس قد أدين لخرقه شروط الإفراج عنه بكفالة في بريطانيا.

وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت اليوم الخميس أنه جرى إلقاء القبض على أسانج "بالنيابة عن سلطات الولايات المتحدة الأمريكية"، وذلك عقب إلقاء القبض عليه في وقت سابق من اليوم لخرقه شروط الإفراج عنه بكفالة.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ووسائل إعلام أخرى إن قاضيا في محكمة ويستمنستر الجزئية أدان أسانج لعدم تسليم نفسه للسلطات البريطانية على خلفية مذكرة صادرة عام 2010 وتتعلق بتهم اعتداء جنسي في السويد سقطت لاحقًا.

ونفى أسانج أنه مذنب في عدم المثول أمام المحكمة بعد دفع كفالة، حسبما أضافت هيئة الإذاعة البريطانية.

كما أنه أيضًا مطلوب بناء على طلب تسليم أمريكي مرتبط بتهمة التآمر مع محللة الاستخبارات العسكرية الأمريكية السابقة تشيلسي مانينج لتسريب مجموعة من المواد السرية في عام 2010.

وألقت الشرطة البريطانية القبض على أسانج في وقت سابق من اليوم الخميس بعد إخراجه من سفارة الإكوادور في لندن، التي أمضى بها السنوات السبع الماضية.

وقال الرئيس لينين مورينو إن الإكوادور الغت حق اللجوء الذي كان يتمتع به أسانج لأنه انتهك الاتفاقيات الدولية مرارا، لكن الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية طلبت من بريطانيا أن تضمن "ألا يتم تسليم أسانج إلى دولة يمكن أن يواجه فيها التعذيب أو عقوبة الإعدام".