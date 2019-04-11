خان يؤكد التزام حكومته بتنفيذ الممر الاقتصادي الباكستاني-الصيني

أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أن حكومته ملتزمة بتنفيذ الممر الاقتصادي الباكستاني-الصيني، لافتا إلى أن الممر سيفتح آفاقا جديدة للفرص للمنطقة بأكملها.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني خلال اجتماعه في مكتبه بإسلام آباد اليوم الخميس مع ممثلي الشركات الصينية الرئيسية التي تعمل على عدة مشروعات متعلقة بالممر في باكستان، حيث أوضح أن حكومته ستوسع كافة التسهيلات الممكنة للشركات الصينية العاملة في بلاده، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.

من جانبه أكد الوفد الصيني مواصلة الشراكة مع الحكومة الباكستانية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لباكستان.